Leicester-Rennes (2-0) : Génésio entre regrets et satisfaction

Appliqué défensivement et toujours aussi dangereux offensivement, le Stade Rennais a regardé Leicester dans les yeux, jeudi soir, en huitième de finale aller de Ligue des Champions. Malheureusement pour les hommes de Bruno Génésio, les Foxes ont brillé par leur réalisme exemplaire et l'ont finalement emporté sur le score, un brin cruel, de 2-0.

Génésio regrette la fin de match manquée

Si les Rouge et Noir sont forcément bien mal embarqués avant le match retour en Bretagne, l'entraîneur du Stade Rennais croit son équipe capable de réaliser l'exploit, lui qui est apparu très satisfait de la prestation livrée par ses joueurs. "Je pense qu'on a fait beaucoup de bonnes choses dans ce match, dans la maîtrise technique, dans les situations, les occasions qu'on s'est créées. Malheureusement, en football, il faut être efficace dans les deux surfaces, ce qui n'a pas été le cas", a ainsi analysé l'ancien technicien de l'Olympique Lyonnais.

"Mais ce qui est encore plus regrettable, c'est d'encaisser un deuxième but dans ces conditions-là. On peut manquer d'adresse et de réussite, mais on avait la possibilité de mieux gérer la fin de match", a ensuite regretté Bruno Génésio, qui souhaite rester optimiste.

Un match retour pour inverser la tendance

"Il y a deux matches pour se qualifier et on a encore toutes nos chances. Mais en prenant ce deuxième but, on se complique le match retour. Je regrette qu'on n'apprenne pas de nos erreurs. Je n'ai pas grand-chose à reprocher à mes joueurs sur le contenu du match, on n'a pas concédé beaucoup d'occasions. Il reste un match retour. On a montré qu'on est capable de leur marquer des buts, de leur poser des problèmes, on aura notre public", a-t-il insisté. Dans un Roazhon Park qui s'annonce bouillant, Rennes aura bien entendu ses chances.