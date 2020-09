Leicester, Jamie Vardy double buteur d’entrée

Meilleur buteur du dernier exercice du championnat anglais, Jamie Vardy a entamé la nouvelle saison de la même façon qu’il a achevé la précédente. Dès sa première sortie avec , l’ancien international anglais a inscrit un doublé. C’était ce dimanche sur le terrain de West Bromwich.

Les Foxes l’ont emporté 3-0 sur le terrain des Baggies et Vardy a signé les deux dernières réalisations de son équipe, en l’espace de dix minutes (73e et 83e). Deux buts marqués sur pénaltys. Avec ce doublé, il permet à sa formation de prendre les commandes du classement, ex-aequo avec . C’est anecdotique à ce stade de la saison, mais ça permet de travailler dans un climat serein.

45 - Since they were promoted back to the for the 2014-15 campaign Leicester have won 45 penalties - only (48) have been awarded more in that time. Knack. pic.twitter.com/su9Av51rGW