Leicester - Claude Puel remercie le club

L'ancien entraîneur de Lille, Lyon et Nice remercie le club de Leicester après avoir été démis de ses fonctions ce week-end.

Claude Puel a été limogé par son club de Leicester ce week-end, après une nouvelle défaite à domicile contre Crystal Palace (1-4). Conséquence : plus aucun entraîneur français n'officie en Premier League, une première depuis la nomination d'Arsène Wenger à Arsenal, en 1996. Un licenciement qui était une rumeur depuis un certain temps déjà, mais qui s'est cette fois-ci concrétisé. L'entraîneur français avait pris la direction du club en octobre 2017.

"Le club tient à remercier Claude pour les efforts qu’il a déployé pour diriger l’équipe au cours de ses 16 mois au poste et lui souhaite bonne chance dans sa future carrière", a notamment déclaré le club dans un communiqué, ajoutant que les entraîneurs de l'équipe réserve, Mike Stowell et Adam Sadler, assureraient l'interim.

Une décision du club à laquelle a réagi Claude Puel ce lundi, se montrant reconnaissant envers le club pour le temps passé sur le banc. "Je voudrais remercier tous ceux avec qui j’ai travaillé au Leicester City Football Club. Ce fut un privilège de travailler avec les joueurs, le personnel et la direction. Je tiens également à remercier les fans pour leur soutien fantastique ainsi que pour leur compréhension du développement de l’équipe. J’apprécie vraiment la volonté d’apprendre et le sens du travail de tous les joueurs et je ne doute pas qu’ils auront tous un brillant avenir", a-t-il écrit.

"C’était pour moi un honneur de travailler pour le regretté et aimé Khun Vichai [président du club disparu dans un accident d’hélicoptère en octobre], qui m’a donné l’occasion fantastique de diriger son club et de partager de grands moments avec lui. Ma mission au club de football de Leicester City se termine ici, mais je continuerai à suivre les performances de l’équipe et je souhaite le meilleur pour le club à l’avenir."

Actuellement 12e de Premier League avec 30 points en 27 journées et éliminé de toutes les coupes, le champion d'Angeterre 2016 serait donc à la recherche d'un nouvel entraîneur. A en croire Sky Sports, trois noms auraient été placés sur une short list par la direction. Le favori pour prendre le succession de Claude Puel se nommerait Brendan Rodgers, alors que les noms de Rafael Benitez (Newcastle) et Roberto Martinez (Belgique) sont également cités.

Le club, de son côté, a déclaré qu'il "ne fera aucun autre commentaire avant la fin du processus" de nommination d'un nouveau manager.