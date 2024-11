Leganes vs Real Madrid

Nous vous proposons de tout savoir sur le match Leganes - Real Madrid : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Leganes a commencé la saison lentement mais s'est depuis amélioré progressivement au fil de la campagne. Leganes s'apprête à affronter une équipe indifférente du Real Madrid dans un derby de la capitale à Butarque ce week-end.

Date/heure du coup d'envoi : dimanche 24 novembre, 18h30

Où voir le match :

BeIN Sports 2

Streaming : à suivre sur le service bein connect

Après avoir été promu en première division en tant que champion de Segunda la saison dernière, Leganes a connu un début de campagne difficile avec l'ancien entraîneur passionnant du Deportivo La Corogne Borja Jimenez toujours à la barre. Los Colchoneros se trouvent dans la moitié inférieure du tableau, mais leur style de football proactif a commencé à donner de meilleurs résultats ces derniers temps.

Le club madrilène aborde cette saison après une courte victoire 1-0 contre Séville lors de sa dernière sortie à Butarque il y a quelques semaines. La recrue estivale Miguel de la Fuente a marqué le but victorieux à la 82e minute sur penalty après l'expulsion du milieu de terrain sévillan Lucien Agoume.

15 fois champion d'Europe et champion d'Espagne en titre, le Real Madrid a commencé la saison de manière très étrange. Ses performances, à une exception près, ont été généralement moyennes et assez médiocres dans toutes les compétitions, mais il n'est qu'à six points de Barcelone en tête du classement avec un match en moins en Liga.

Cette performance très convaincante a eu lieu à Bernabeu il y a quelques semaines, lorsqu'ils ont répondu à une défaite 3-1 à domicile contre l'AC Milan en Ligue des champions de l'UEFA en écrasant Osasuna par quatre buts à zéro grâce à un triplé de Vinicius Junior et au premier but de la campagne de Jude Bellingham.

Le milieu offensif Enric Franquesa a été un joueur clé de Leganes ces deux dernières saisons, mais il a subi une grave blessure juste avant la trêve internationale.

En plus de l'absence de l'ailier, Leganes est également privé de son milieu défensif clé Renato Tapia, tandis que Dani Raba est également incertain pour les hôtes en raison d'une blessure aux ischio-jambiers.

Leganes - Real Madrid : Les compos probables

Le Real Madrid traverse une sorte de crise des blessures, notamment aux postes défensifs, et cela signifie qu'il est probable qu'il fasse des acquisitions pendant le mercato de janvier.

Eder Militao et David Alaba restent absents aux côtés de Dani Carvajal, Aurélien Tchouameni étant également absent ce week-end en raison d'une entorse à la cheville.

Real Madrid (4-3-3) : Lunin ; Lucas Vázquez, Raul Asencio, Rudiger, Fran Garcia ; Fede Valverde, Camavinga, Bellingham ; Guler, Mbappé, Vinicius Junior

Indisponible : Jacobo (blessé), Militao (blessé), Alaba (blessé), Dani Carvajal (blessé), Lucas Vazquez (blessé), Tchouameni (blessé), Rodrygo (blessé)

Leganes (4-2-3-1) : Dmitrovic ; Andre Altimira, Sergio, Nastasic, Jorge Saenz ; Oscar Rodriguez, Cisse ; Juan Cruz, Brasanac, Munir ; Miguel de la Fuente

Indisponible : Renato Tapia (blessé), Enric Franquesa (blessé)

Incertain : Dani Raba (blessé)