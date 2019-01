Leeds va recadrer Marcelo Bielsa pour l'affaire d'espionnage

L'entraîneur argentin a confirmé avoir envoyé un "espion" pour obtenir des informations sur Derby County. Une pratique qui ne date pas d'aujourd'hui.

Leader de Championship, Leeds s'est imposé ce vendredi soir dans un choc face à Derby County. Néanmoins, ce succès fait beaucoup parler en Angleterre et pour une raison quelque peu surprenante. En effet, un émissaire de Leeds a été envoyé dans la plus grande discrétion à Derby County afin d'espionner la tactique de l'adversaire à la demande de Marcelo Bielsa. El Loco a reconnu dans un entretien accordé à Sky Sports avoir envoyé une personne espionner, mais a aussi confirmé que ce n'est pas la première fois qu'il agit de la sorte.

"C'est vrai qu'il y avait quelqu'un de Leeds United. La responsabilité m'incombe. Que ce soit légal ou non, juste ou injuste, je reconnais que Frank Lampard (l’entraîneur) et son club (Derby County) peuvent estimer que ce n'était pas la bonne chose à faire. Hier, j'ai parlé à Frank Lampard et il m'a dit que je ne respectais pas les règles du fair-play. J'ai un point de vue différent à ce sujet, mais l'important est ce que pensent Frank Lampard et Derby", a reconnu Marcelo Bielsa.

Frank Lampard s'indigne

"Je suis le seul responsable, parce que je n'ai pas demandé la permission à Leeds de le faire. Sans chercher à trouver une justification quelconque, j'ai recours au même procédé depuis les qualifications de l'Argentine pour le Mondial. Ce n’est pas illégal. On l’a fait publiquement et on en a parlé dans la presse. Pour certains, c’est une mauvaise chose et pour d’autre, ce n’est pas une mauvaise chose", a ajouté El Loco.

Frank Lampard s'est indigné de la méthode utilisée par Marcelo Bielsa : "Nous avions quelqu'un la veille de notre premier match contre eux, que nous avons perdu 4-1. Leeds peut te battre 4 à 1 parce que c'est une équipe fantastique, mais il y avait quelqu'un dans les buissons ce jour-là. On a demandé à l'homme de partir, mais le match n'a pas été suivi comme il l'a été cette fois. Au niveau sportif, c'est mauvais. Si nous allons parler de culture et dire que je l'ai fait ailleurs et que c'est bien, je ne le crois pas. Cela a perturbé notre préparation du match. Les gens vont dire que je fais une excuse, mais je parlerai comme ça après le match, que nous gagnions, que nous perdions ou que nous fassions match nul".

Ce samedi, dans un communiqué, le club de Leeds a réagi et va "recadrer" Marcelo Bielsa après l'annonce faite vendredi soir : "Suite aux commentaires de Marcelo Bielsa hier (vendredi), le club va collaborer avec notre entraîneur principal et son staff pour leur rappeler l’intégrité et l’honnêteté qui sont les fondements de notre institution". Un nouveau coup de folie d'El Loco, mais en attendant les résultats plaident en sa faveur.