Leeds United, l'enquête sur Marcelo Bielsa n'est pas terminée

Marcelo Bielsa, qui a assumé avoir espionné ses adversaire, fait toujours l'objet d'une enquête en Angleterre.

L'appel de Marcelo Bielsa à la presse avait créé un petit éléctrochoc, il y a quelques semaines. Les journalistes britanniques avaient alors cru à une possible démission du manager de Leeds, qui a finalement reconnu avoir espionné Frank Lampard avant un match contre Derby County en Championship

"Vous avez environ 20 personnes qui créent un volume d'informations pour vous. Tout ce qui est nécessaire. Alors pourquoi ? Parce que nous nous sentons coupables si nous ne travaillons pas assez, on est anxieux ... et dans mon cas, je suis assez stupide pour me permettre ce comportement", avait alors expliqué l'Argentin, calmement, en tentant de montrer sa sincérité le 17 janvier dernier, Powerpoint à l'appui.

Mais l'enquête dont il fait l'objet n'est toujours pas close. L'English Football League a annoncé qu'elle se poursuivait à cause "des nombreux aspects de l'affaire qui réclament des approfondissements et des clarifications".

Onze clubs de deuxième division anglaise avaient fait un courrier pour demander l'ouverture de cette enquête auprès de l'instance britannique avec la volonté de voir Leeds sanctionné.

Un ramdam qui peut paraître surprenant eu égard au fait que ce type de pratique est assez courante chez les techniciens. Certains managers de Premier League, comme Pep Guardiola, l'avaient souligné pour défendre Marcelo Bielsa. Pour rappel, le club de Leeds pointe actuellement à la première place de la Championship aux côtés de Norwich, grâce notamment à une phase aller exceptionnelle.