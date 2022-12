Leeds - Manchester City : diffusion TV, live streaming, compo probable et avant-match

Leeds United - Manchester City : où voir le match, l'heure du coup d'envoi, les news sur les équipes. Goal vous dévoile tout.

Leeds peut trembler. Le phénomène Erling Haaland a été libéré après un mois et demi en captivité. Déjà buteur face à Liverpool pour son retour à la compétition après avoir regardé la Coupe du monde à la télévision, l'international norvégien voudra envoyer un message et signer son retour en Premier League avec une victoire et une prestation XXL.

Haaland en terrain connu

Encore plus sur la pelouse de Leeds, à la maison. Oui, car si Erling Haaland est international norvégien et n'a jamais joué à Leeds, il y est né lorsque son père portait le maillot des Whites. Nul doute que l'attaquant de Manchester City toujours avide de buts voudra briller chez lui. Et plus globalement c'est un Manchester City revanchard et conquérant qui se présentera à Elland Road.

Les Cityzens débutent cette rencontre avec sept points de retard sur Arsenal, leader du classement, et savent pertinemment qu'ils n'ont pas le droit à l'erreur pour ne pas laisser filer les Gunners. Quinzième du classement, Leeds United sait que cette reprise de la Premier League face au champion d'Angleterre au titre ne sera pas chose aisée, mais les hommes de Marsch ont besoin de points.

City ne doit pas se laisser distancer

Les Whites sont à la lutte pour le maintien et espèrent marquer au moins un point devant leur public pour redémarrer la saison du bon pied. Rien n'est jamais joué d'avance dans le football, mais tout indique que Manchester City et Erling Haaland ont de grandes chances de marcher sur Leeds ce mercredi soir à Elland Road.

Horaire et lieu du match Leeds-Manchester City

Ville : Leeds

Leeds Stade : Elland Road

Elland Road Heure : 21:00 UTC+1 (heure française) / 20:00 GMT / 21:00 UTC+1 (BST) / 15:00 EST / 12:00 PST

Sur quelle chaîne TV voir Leeds - Man City ?

Leeds United-Manchester City

Premier League

Mercredi 28 décembre

21h00 sur Canal + Foot

Stream : MyCanal

Prise d'antenne : 20h45 sur Canal + Foot

Le streaming pour voir le match

Il vous sera aussi de possible de voir la rencontre en Streaming, en se connectant sur la plateforme MyCanal.

Série actuelle de Leeds et Manchester City

Leeds : DDVVD



Manchester City : VVDVV

Les blessés et absents de Leeds et Manchester City :

Pour cette reprise de la Premier League, Leeds aura au moins quatre absents. Tyler Adams est suspendu tandis que Dallas, Gray et Sinisterra sont blessés. Bamford, Klich et Summerville sont quant à eux incertains pour la rencontre.

Du côté de Manchester City, le champion du monde, Julian Alvarez, sera préservé tandis que Ruben Dias est touché à la cuisse. Enfin, il est peu probable que Kalvin Philipps soit de la partie en raison de son manque de condition physique souligné par Pep Guardiola.

Les équipes probables

XI de départ de Leeds : Meslier - Kristensen, Koch, Cooper, Struijk - Harrison, Roca - Gnonto, Aaronson, Summerville - Rodrygo.

XI de départ de Manchester City : Ederson - Walker, Stones, Laporte, Cancelo - De Bruyne, Rodri, Gundogan - Mahrez, Haaland, Bernardo Silva.