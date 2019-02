Leeds écope d'une amende pour le "Spygate" de Marcelo Bielsa

Le club de Marcelo Bielsa a écopé d'une amende de 200.000 livres suite à l'affaire "d'espionnage" visant Marcelo Bielsa et son staff.

Leeds United a été condamné à une amende de 200.000 £ à la suite de "Spygate", cette affaire où Marcelo Bielsa a été soupçonné "d'espionnage" après avoir envoyé un représentant du club visionner la séance d'entraînement de Derby County, le club entraîné par Frank Lampard, avant un match de Championship entre les deux équipes.

Il a été convenu que le club avait enfreint la règle 3.4 - "dans toutes les affaires et transactions relatives à la ligue, chaque club doit se comporter avec les autres et avec la ligue avec bonne foi".



En conséquence, le club de Marcelo Bielsa ont été condamné à une amende et à un blâme formel exigeant au technicien et à son staff de ne pas réitérer leur action.

Au mois de janvier, l'Argentin avait convoqué la presse simplement pour expliquer pourquoi il avait espionné ses adversaires, et aussi affirmer que ce n'était guère dans ses intentions de "tricher" ou de "prendre un avantage sur l'adversaire".

Bielsa avait certifié que son action n'était "pas contraire à la loi". "C'est peut-être immoral mais pas illégal", avait-t-il lâché, avant de poursuivre : "on peut en parler et en discuter (…) Je sais que pas toutes les choses qui sont légales sont bonnes à faire".

"vous avez environ 20 personnes qui créent un volume d'informations pour vous. Tout ce qui est nécessaire. Alors pourquoi ? Parce que nous nous sentons coupables si nous ne travaillons pas assez, on est anxieux ... et dans mon cas, je suis assez stupide pour me permettre ce comportement".

Arrivé l'été dernier à Leeds, Marcelo Bielsa fascine l'Angleterre pour ses préceptes de jeu, ses méthodes et sa communication. Son équipe a réalisé une phase aller parfaite qui lui a permis de survoler la seconde division anglaise grâce à des prestations très abouties et de multiples renversements de situation spectaculaires.

Les dernières semaines ont été un peu plus contrastées pour Bielsa, mais le technicien argentin est apparu confiant pour la suite de la saison. Leeds United, club historique du Royaume, pourrait retrouver la Premier League dans une grande effervescence en cas de promotion.