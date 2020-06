Lecce - Milan (1-4), Milan se promène

L’AC Milan a signé une très belle sortie à l’occasion de son match de reprises en Serie A. Les Lombards ont laminé Lecce 4-1.

Toujours en course en vue d’une qualification pour la prochaine édition de , l’ a préservé ses chances en vue de cet objectif en allant gagner sur le terrain de Lecce ce lundi. Et les Lombards l’ont fait avec l’art et la manière, en l’emportant 4-1. Il s’agit même de leur plus large succès de la saison.

Stefano Pioli avait demandé à ses attaquants de l’efficacité lors de la conférence de presse d’avant-match. Le message est parfaitement passé, vu pour une fois le travail a été bien fait aux avant-postes, avec 11 tirs cadrés, dont quatre qui ont fini au fond des filets. Et les réalisations ont été signées par quatre joueurs différents.

C’est Samu Castillejo qui a été le premier à frapper sur un service de Hakan Calhanoglu (26e). L’équipe locale a ensuite réussi à recoller à la marque, mais son soulagement n’a été que de courte durée (54e). À peine une minute plus tard, les Milanais sont repassés devant grâce à Giacomo Bonaventura (55e). Puis, Ante Rebic profitait à son tout d’un « assist » de Calhanoglu pour marquer son 7e but en autant de parties. Enfin, le succès des Milanais a été parachevé par l’ancien Lillois Rafael Leao (77e), buteur de la tête et dans le but vide, sur un service de Conti. A noter, côté milanais, encore une prestation très convaincante de l’ Ismael Bennacer, même s’il n’a pas été décisif.

L’AC Milan revient provisoirement, à la faveur de ce beau succès, à la hauteur de (6e au classement). Même si leur calendrier des 11 dernières levées est corsé, les Rossonerri peuvent croire en leurs possibilités d’accéder à la prochaine C3. Voire même la Ligue des Champions, qu’ils n’ont plus côtoyée depuis 2015.