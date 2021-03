Lebron James, Zlatan en remet une couche

Zlatan Ibrahimovic et Lebron James, la bisbille n'en finit pas. Le Suédois en a remis une couche.

Zlatan Ibrahimovic reste fidèle à ses propos malgré ses critiques après avoir déclaré que des athlètes comme LeBron James devraient éviter la politique.

L'attaquant milanais s'est retrouvé au centre de la controverse après avoir déclaré que des gens comme James devraient "faire ce dans quoi ils étaient bons" plutôt que de s'engager dans un activisme quelconque.

La star des Los Angeles Lakers, James, a riposté et a juré de ne jamais "s'en tenir au sport", insistant sur le fait qu'il avait un rôle à jouer en tant que voix contre le racisme et d'autres problèmes de société urgents.

James est un ami de l'ancien président américain Barack Obama et sa propre fondation soutient une école qui vise à aider les enfants défavorisés.

Mais Ibrahimovic, qui a également été critiqué pour avoir accepté de participer au festival de musique de Sanremo au milieu de la saison de Serie A, a refusé de reculer.

"Le racisme et la politique sont deux choses différentes. Les athlètes unissent le monde, la politique le divise", a déclaré le joueur de 39 ans, qui a été blessé lors de la victoire 2-1 de dimanche contre la Roma et pourrait être mis à l'écart pendant trois semaines, ce qui devrait l'empêcher d'affronter l'ancien club de Manchester United en Ligue Europa plus tard ce mois-ci.

«Tout le monde est le bienvenu dans notre environnement, peu importe d'où vous venez et nous faisons tout pour rassembler les gens. Mon message? Les athlètes devraient être des athlètes, les politiciens devraient être des politiciens."

Répondant aux questions sur son apparition à l'événement musical, qui dure quatre jours, alors que Milan se bat pour le titre, le Suédois a ajouté: "Je suis un professionnel et tous ceux qui me connaissent le savent. Quand je joue au football, je ne suis que concentré sur cela. Je veux aider Milan et donner beaucoup à l'Italie pour tout ce qu'elle m'a donné au fil des ans, pas seulement dans le football. J'ai eu la chance d'être invité au festival, l'un des plus importants d'Italie, et j'ai décidé d'y participer."