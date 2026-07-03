Leao : « Une saison très compliquée, beaucoup de blessures »

Après le match Portugal-Croatie, Rafael Leão s'est présenté en zone mixte pour évoquer son état de forme et celui de Diogo Jota.

L’attaquant, l’un des meilleurs en sélection, a d’abord brillé lors du succès portugais en seizièmes de finale face à la Croatie à Toronto. Entré dès le coup d’envoi, il a pesé sur la défense adverse dès la première période avant de délivrer une passe décisive millimétrée pour Gonçalo Ramos dans le temps additionnel (94^e). Une performance qui a convaincu le sélectionneur Roberto Martínez de le maintenir sur la pelouse jusqu’au bout. À l’issue de la rencontre, comme le rapporte A Bola, Leão s’est exprimé en zone mixte.





« J’ai connu une saison très compliquée en termes de blessures et, avec un match d’une telle intensité, c’était simplement une question de fatigue. Mais quand l’équipe a cet état d’esprit, la fatigue disparaît et j’ai tenu bon jusqu’à la dernière minute. Même avec cette fatigue dans la jambe droite, j’ai réussi à faire cette passe décisive. Nous poussions tous dans la même direction et c’est cela qui nous a offert la victoire. Nous y avons cru dès le début. Il y a eu un facteur supplémentaire qui s’est avéré crucial : Diogo Jota, qui est toujours à nos côtés et qui nous a aidés là aussi. »







