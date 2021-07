Leandro Paredes dévoiles les dessous de sa discussion avec Neymar et Messi

A l’issue de la finale de la Copa America, les retrouvailles entre Neymar et Messi ont attiré l’attention et Paredes en dévoile le contenu.

Presque vingt ans que Lionel Messi attendait ça. Depuis ses premiers pas en sélection, l’attaquant argentin n’avait qu’un seul rêve, celui de décrocher un titre avec l’Albiceleste. Pendant tout ce temps, la Pulga s’est cassée les dents, à manger son pain noir avec des finales perdues et a dû faire face aux critiques. Tout cela appartient désormais au passé.

Dimanche dernier, l’Argentine a mis fin à 27 ans de disette, en remportant la Copa America 2021 au détriment de son ennemi de toujours, le Brésil. Dans un match haché par les fautes et certainement l’enjeu, la lumière est venue d’Angel Di Maria, unique buteur de cette finale. Mais, au moment du coup de sifflet final, c’est bien vers Messi que tous les regards se sont tournés.

A l’image des célébrations et des pleurs de ses coéquipiers quand les quatre-vingt dix minutes ont été sifflées, Leo Messi n’a pas caché sa joie. Malgré de nombreuses Ligue des Champions, six Ballon d’Or et bien d’autres trophées, cette victoire avec son pays avait un goût particulier et il semblait comme un vrai enfant.

L’après-match a été marqué par l’émotion de Messi, téléphone à la main pour appeler sa famille, mais aussi pour son accolade avec Neymar. Adversaires sur le terrain, les deux joueurs sont avant tout amis dans la vie et la déception passés, le meneur du PSG était heureux de voir son ancien coéquipier au Barça gagner enfin quelque chose avec l’Argentine. Les deux compères ne se sont pas lâchés dans le vestiaire et Leandro Paredes, amis de deux joueurs, a dévoilé la discussion tenue entre eux trois.

"Nous avions décidé d’échanger nos maillots à la fin du match, mais nous n’avons pas pu le faire. J’étais sur le terrain en train de fêter la victoire et je suis allé chercher mon téléphone pour parler à ma famille. J’avais un message de Neymar qui me disait qu’il m’attendait dehors, donc je suis allé le chercher", a-t-il déclaré à la chaîne TyC Sports.

"La vérité c’est que nous n’avons pas parlé de la finale. On s’est donné des nouvelles, comment allaient nos familles, ce qu’on allait faire pendant nos vacances. Ce sont des stars, mais ils ont l’humilité de venir s’asseoir après une finale aussi importante pour parler d’autre chose, c’est incroyable."