Le Willem II fait un pas de géant vers la finale des barrages

Mercredi soir, le Willem II a pris une sérieuse option sur la finale des play-offs de la Keuken Kampioen. En se rendant sur la pelouse d’Almere City, la formation de John Stegeman s’est imposée 0-1. Le match retour est programmé samedi à Tilburg.

La première période, verrouillée, ne proposait aucune occasion jusqu’à la 32^e minute.

Samuel Bamba conclut une action fluide et ouvre le score d’une frappe imparable (0-1, 32^e). La seule réponse d’Almere City est une tête non cadrée de Ferdy Druijff.

Après la pause, Almere a progressivement pris le dessus, Willem II se contentant de préserver son avantage. Joey Jacobs a alors hérité d’une énorme occasion, mais il a manqué le cadre. En contre, Siegert Baartmans a eu une opportunité encore plus nette de doubler la mise pour les Tilburgeois, en vain.

Le deuxième but semblait pourtant se dessiner pour les Tilburgeois : l’arbitre Allard Lindhout accordait un penalty après une faute présumée de Milan de Haan sur Justin Hoogma. Mounir El Allouchi se présentait face au ballon, mais Tristan Kuijsten repoussait brillamment sa tentative.

Le score est resté bloqué à 0-1, et l’écart n’a plus été menacé. Impuissant offensivement, Almere City devra montrer un autre visage samedi pour inverser la tendance.