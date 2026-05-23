Le Willem II fait son retour en Eredivisie

Willem II retrouvera l’Eredivisie la saison prochaine. L’équipe de John Stegeman s’est imposée 2-1 samedi face au FC Volendam lors de la finale des barrages de promotion-relégation, avant de maîtriser la séance de tirs au but après que les prolongations n’ont pas permis de départager les deux formations. Volendam est donc relégué en Keuken Kampioen Divisie, malgré sa victoire 2-1 mercredi dernier.

Les Tilbourgeois ont idéalement entamé la rencontre au Kras Stadion. Siegert Baartmans a ouvert le score de près, suite à un centre précis de Mounir El Allouchi. Devin Haen a bien cru doubler la mise pour Willem II quelques minutes plus tard, mais l’arbitre a signalé un hors-jeu. Un premier avertissement pour Volendam, visiblement nerveux.

Les craintes des locaux se sont accentuées lorsque Finn Stam a intercepté le ballon de Gibson Yah avant de conclure dans le coin inférieur droit. Yah, touché au visage selon ses dires, a réclamé l’annulation du but, en vain. Déçu, il a immédiatement cédé sa place à Dave Kwakman.

Au retour des vestiaires, Juninho Bacuna a immédiatement contraint Thomas Didillon-Hödl à une parade. Les locaux ont ensuite accentué leur pression en fin de première période.

L’espoir renaît chez les joueurs et les supporters de Volendam lorsque Yannick Leliendal expédie une frappe lointaine dans le coin inférieur gauche. Coup dur pour Willem II, qui conserve son avantage 1-2 jusqu’à la mi-temps. La seconde période s’annonce passionnante dans le village de pêcheurs.

Mühren a remplacé Anthony Descotte, une décision de Rick Kruys visant à combler le retard. Moins spectaculaire, la seconde période a vu les deux équipes peiner à se créer des occasions. Les prolongations se profilaient à l’horizon à Volendam, où les supporters des deux finalistes continuaient de pousser leur équipe. Entre-temps, Mühren avait touché le poteau à bout portant, suite à une passe en profondeur astucieuse de Henk Veerman.

Le score restant bloqué, les deux équipes se dirigent vers les prolongations. Prolongation Mühren, encore lui, ajuste un tir à bout portant pour égaliser (2-2). L’arbitre refusa toutefois le but pour une faute préalable de Leliendal, sanctionnée d’un carton jaune. Les trente minutes supplémentaires ne permettant pas de départager les équipes, la rencontre se prolongea jusqu’à une séance de tirs au but sous le soleil de Volendam.

Lors de la séance, Nordin Bukala a manqué sa tentative pour Volendam, tandis que Willem II a convertí toutes ses tentatives. Les Tilbourgeois retrouveront donc l’élite la saison prochaine, et Volendam descendra en Keuken Kampioen Divisie.