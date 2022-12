Le virus, Benzema, Mbappé, l'Argentine... Deschamps se livre avant la finale

A la veille de la finale contre l'Argentine, le sélectionneur s'est présenté en conférence de presse pour évoquer l'actualité des Bleus.

L'équipe de France poursuit sa préparation en vue de la finale de la Coupe du monde, ce dimanche, face à l'Argentine. Entre adaptation tactique, virus et stress, Didier Deschamps a fait le point devant le presse.

"Mbappé ? Quand il doit parler, il parle"

Le sélectionneur a d'abord tenté de rassurer concernant l'état de santé des joueurs malades et l'impact sur l'équipe : "C'est un sujet qui vous intéresse, je le comprends. On fait en sorte de prendre le maximum de précautions, de s'adapter et de faire avec, sans tomber dans l'excès. C'est évidemment une situation... Si elle avait pu ne pas exister ce serait mieux, mais on gère au mieux".

Egalement interrogé sur le rôle de Kylian Mbappé, il a répondu :

"Quand il doit parler, il parle. Il a parlé à certains moments. Kylian a besoin de tranquilité, de sérénité. Il est focalisé sur le terrain, ce qu'il doit faire sur le terrain. Il est dans un excellent état d'esprit. Je n'ai aucune envie de perturber sa tranquilité, son état d'esprit".

"Benzema ? Je ne sais pas qui sera là"



Deschamps s'est également prêté au jeu des comparaisons avec le dernier France-Argentine, en huitièmes de finale de 2018.

"Sept joueurs (argentins) étaient présents en 2018 et qui sont là aujourd'hui. Ce n'est vraiment pas la même équipe. Je ne vais pas comparer, ça ne sert à rien. C'était un huitième de finale.

"Mais les six matchs joués, avec des joueurs différents, des systèmes différents, ça nous sert. On a trois observateurs qui ont vu tous les matchs. Cela nous permet d'avoir des informations bien précises. L'Argentine peut faire quelque chose de différent demain, mais nous aussi."

Enfin, DD a été questionné sur la situation de Karim Benzema, qui ne devrait pas être présent à Doha.

"Vous vous passez le mot entre journalistes étrangers? Si je réponds pas, vous allez dire que je suis énervé. J'ai des joueurs qui ont été blessés avant. Karim en fait partie. Le dernier à s'être blessé, c'est Lucas Hernandez. Depuis, j'ai 24 joueurs à gérer.

"Poser la question vis-à-vis de ces joueurs là, c'est pour le moins maladroit, voire un peu plus. Le groupe est là. Je ne m'occupe pas des invitations des joueurs, anciens joueurs ou des joueurs blessés. Je ne sais pas qui sera là.

"On avait un groupe au départ et qui, de par ce qu'il s'est passé... On en a perdu trois, avec Nkunku au début. Ils ont fait partie du début de l'aventure. Ils seront 24 demain".