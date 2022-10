Le vibrant hommage de Ribéry à Marseille

Révélé au cours de son passage à l'OM, Franck Ribéry a rendu hommage au club et à la ville au moment de prendre sa retraite.

En deux saisons, Franck Ribéry a laissé une trace indélébile à Marseille, avant de s'envoler écrire l'hitoire sous le maillot du Bayern Munich, en 2007.

Débarqué dans un relatif anonymat, Ch'ti Franck est devenu sur la Canebière l'un des jeunes talents les plus prometteurs du football français, international et vice-champion du monde. Surtout, il a fait vibrer le stade Vélodrome comme rarement.

Quinze ans plus tard, l'heure est venue pour celui qui évoluait à la Salernitana de ranger les crampons, la faute à des blessures de plus en plus récurrentes.

"Marseille est le premier endroit où j'ai laissé mon empreinte", a-t-il confié à la Gazetta dello Sport au moment de faire remonter les souvenirs.

"Les gens ont la mentalité typique d'une ville du sud. Ils vivent le football avec une passion incroyable. Ce n'était pas facile parce que j'avais beaucoup de pression sur moi, mais là, ma carrière a fait un bond en avant."

Du haut de ses 39 ans, Ribéry doit désormais penser à la suite, hors des terrains mais certainement pas si loin que ça. "Je suis très heureux, assure-t-il encore. J'aimerais être entraîneur à l'avenir. J'aime être sur le terrain et être proche de l'équipe."

Peut-être un jour à la tête de l'OM ?