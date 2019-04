Le Trophée des champions décalé au 3 août

Initialement programmé au 27 juillet, le Trophée des champions a été décalé d'une semaine. Il se jouera le 3 août à Shenzen (Chine).

Pour la deuxième année consécutive, le trophée des champions se déroulera à Shenzen, en . Prévu le 27 juillet prochain, il sera décalé au samedi 3 août, soit une semaine avant la reprise du championnat, programmée le vendredi 9 août. Ce match oppose chaque année le champion de sortant et le vainqueur de la coupe de France (ou le deuxième du championnat si le vainqueur de la coupe est également champion).

"À la demande de Kaisa Culture Sports and Tourism Group et en accord avec les clubs potentiellement concernés, le Conseil d’Administration de la Ligue de Football Professionnel a décidé de décaler l’édition 2019 du , qui se déroulera pour la deuxième année consécutive à Shenzhen. Initialement programmée le 27 juillet 2019, la rencontre opposant le Champion de France de Conforama au vainqueur de la est fixée au samedi 3 août.", a précisé dans un communiqué la Ligue de Football Professionnel (LFP).

Un report qui s'expliquerait par la volonté de Kaisa Culture Sports de négocier des matches amicaux avec le PSG au cours de l'été. Or, le PSG devrait une nouvelle fois participer à cette rencontre, puisque le club de la capitale n'a plus besoin que de deux points (en huit matches) pour être sacré champion de France, et disputera également la finale de la coupe de France.

Pourtant, Bild révélait il y a quelques semaines qu'un match amical était en négociations entre le PSG et le pour le 3 août prochain en . Une rencontre qui, si elle doit avoir lieu, devra donc certainement être déplacée.