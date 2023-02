Le très beau compliment de Haaland envers Mbappé

L’attaquant de Manchester City, Erling Haaland, a tenu des propos très élogieux envers la star française, Kylian Mbappé.

Erling Haaland et Kylian Mbappé font aujourd’hui partie des tous meilleurs attaquants de la planète. L’un à Manchester City et l’autre au PSG ne cessent d’empiler les buts. Issus de la même génération, les deux goleadors pourraient se considérer en tant que des concurrents, comme pouvaient l’être Cristiano Ronaldo et Lionel Messi durant leur époque. Mais, ce n’est pas le cas. En tous cas, pas du point de vue de Haaland.

« Si seulement Mbappé était Norvégien »

Lors d’une interview donnée à Canal+, l’attaquant norvégien a fait savoir qu’il n’avait que de l’admiration envers la star tricolore : « Il y a tellement de bons joueurs et Kylian en fait partie. Il est tellement fort ! C’est un joueur incroyable. Il est si rapide et si fort et le fait depuis tant d’années. Alors qu’il a quoi ? Deux ans de plus que moi. C’est dingue. Parfois, il faut se dire qu’il lui reste encore 10 ans à jouer au plus haut niveau. Il est phénoménal ».

L’avant-centre de Manchester City regrette même que le crack de Bondy ne soit pas de la même nationalité que lui : « Les Français ont tellement de chance qu’il joue pour la France. J’aurais aimé qu’il joue pour la Norvège, mais ce n’est pas le cas ».

Haaland ne se considère pas comme étant le meilleur

Avec 26 buts inscrits depuis l’entame de la saison, Haaland est en ce moment le meilleur réalisateur en Europe. Néanmoins, le Scandinave ne se considère pas comme le meilleur joueur en activité. Il n’a pas cette prétention. « Je ne pense pas être le meilleur au monde aujourd’hui, a-t-il confié. Il y a beaucoup de joueurs qui sont meilleurs que moi. J’ai encore beaucoup de chemin à parcourir. Heureusement que je suis encore jeune et que je vais encore jouer longtemps. Je ne me mets pas la pression avec ça. On verra ».