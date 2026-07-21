Goal.com
En direct
Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traduit par

Le transfert se rapproche... Laporte accepte de rejoindre le Barça

Mercato
FC Barcelone
Athletic Bilbao
A. Laporte
Espagne

Les proches du défenseur espagnol ont informé le président du Barça de son souhait.

Aymeric Laporte, le défenseur de l'Athletic Bilbao, a donné son accord pour rejoindre les rangs du Barça lors de l'actuel mercato estival, afin de renforcer le club catalan sur le plan défensif.

Laporte a brillé de manière évidente avec la sélection espagnole lors de la Coupe du monde 2026, et il a compté parmi les artisans du sacre de la Roja pour son deuxième titre mondial.

Cette performance a poussé le club catalan à se mobiliser pour attirer Laporte (32 ans) dans les rangs du Barça.

Plusieurs médias espagnols ont rapporté ce mardi que Barcelone n'aurait pas besoin de négocier avec l'Athletic Bilbao, en raison de la présence dans le contrat de Laporte d'une clause libératoire s'élevant à seulement 15 millions d'euros.

La chaîne catalane « Esport3 » a indiqué que Laporte est effectivement intéressé par un transfert au Barça pour la nouvelle saison.

Jeux d'amitié des clubs
Sestao crest
Sestao
SES
Athletic Bilbao crest
Athletic Bilbao
ATH
Jeux d'amitié des clubs
FC Barcelone crest
FC Barcelone
BAR
CE Europa crest
CE Europa
CEE

Elle a ajouté que les proches de Laporte ont révélé à Joan Laporta, le président de Barcelone, l'accord du joueur pour rejoindre les Blaugrana cet été.

Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google