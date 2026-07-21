Aymeric Laporte, le défenseur de l'Athletic Bilbao, a donné son accord pour rejoindre les rangs du Barça lors de l'actuel mercato estival, afin de renforcer le club catalan sur le plan défensif.

Laporte a brillé de manière évidente avec la sélection espagnole lors de la Coupe du monde 2026, et il a compté parmi les artisans du sacre de la Roja pour son deuxième titre mondial.

Cette performance a poussé le club catalan à se mobiliser pour attirer Laporte (32 ans) dans les rangs du Barça.

Plusieurs médias espagnols ont rapporté ce mardi que Barcelone n'aurait pas besoin de négocier avec l'Athletic Bilbao, en raison de la présence dans le contrat de Laporte d'une clause libératoire s'élevant à seulement 15 millions d'euros.

La chaîne catalane « Esport3 » a indiqué que Laporte est effectivement intéressé par un transfert au Barça pour la nouvelle saison.

Elle a ajouté que les proches de Laporte ont révélé à Joan Laporta, le président de Barcelone, l'accord du joueur pour rejoindre les Blaugrana cet été.