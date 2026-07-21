Le Real Madrid fait face à une pression populaire sans précédent pour recruter la star de Manchester City, l'Espagnol Rodri, 30 ans, champion du monde 2026 et meilleur joueur du tournoi. Le président du club, Florentino Pérez, maintient toutefois son refus catégorique de faire venir le meneur de jeu, malgré le souhait de ce dernier de rentrer dans son pays et de rejoindre la Maison Blanche.

Le quotidien espagnol Mundo Deportivo a rapporté que la direction des Merengues ignore totalement le dossier du joueur récemment sacré champion du monde avec la Roja, alors même que Manchester City l'avait précédemment proposé à Madrid, sans succès, à un moment où son contrat avec les Citizens court jusqu'à l'été 2027.

Rodri, lauréat du Ballon d'Or 2024, a connu une saison difficile avec Manchester City en 2025/2026 en raison de blessures répétées au genou et aux ischio-jambiers après son retour d'une grave blessure. Il n'a ainsi disputé qu'un seul match sur les six derniers de son équipe avant de rejoindre la sélection espagnole, mais il a retrouvé son éclat lors de la Coupe du monde sous la houlette de son sélectionneur Luis de la Fuente, qui lui a conservé sa confiance.

Rodri avait évité d'évoquer son avenir durant le Mondial, déclarant : « Je me suis complètement tenu à l'écart de tout cela. Je comprends que nos noms circulent dans les médias, mais je n'y pense pas et je ne prendrai aucune décision pour le moment. » Sa prestation lors du tournoi a toutefois rouvert son dossier avec force.

La position de refus de Pérez suscite une large polémique dans les milieux madrilènes, en particulier après la célébration par l'Espagne de ses champions dans la capitale Madrid. Les supporters ne comprennent pas que l'on ignore une star de la valeur de Rodri, alors que le club a prolongé le contrat du Français Aurélien Tchouaméni jusqu'en 2031, malgré sa performance modeste lors de la Coupe du monde et son incapacité à s'imposer comme un véritable leader du milieu de terrain merengue.

Avec le départ de l'ancien entraîneur Pep Guardiola de Manchester City, Rodri figurait parmi les joueurs dont un possible départ a été évoqué, ce qui ouvre la porte à un éventuel changement de sa position.