Le transfert de Daley Blind vers l’Ajax est quasiment acté

Daley Blind (36 ans) devrait faire son retour à l’Ajax la saison prochaine. C’est ce qu’a indiqué mercredi Tim van Duijn, journaliste spécialiste du club pour Voetbal International, lors d’une intervention dans le podcast Pantelic.

Interrogé sur les dernières rumeurs de transfert, il a répondu : « Le premier nom qui vient à l’esprit est celui de Daley Blind. Si je devais en citer un, ce serait lui. »

« On en parlait déjà l’été dernier et cet hiver. Fred Grim tenait vraiment à l’avoir, même plus que Manuel Ugarte. Ça n’a pas pu se faire à l’époque, car Gérone demandait cinq ou six cent mille euros. L’Ajax ne voulait pas payer ce montant de la clause », explique Van Duijn.

Cet été, aucun obstacle ne s’oppose à son retour, estime Van Duijn : « Il sera libre de tout contrat et souhaite vivement terminer sa carrière à l’Ajax ; on peut donc d’ores et déjà noter au crayon qu’il reviendra. »

L’international néerlandais (108 sélections) brille actuellement avec Gérone, mais son contrat prend fin l’été prochain et ne sera pas prolongé. Libre de s’engager où il le souhaite, il pourrait donc rapidement entamer un nouveau chapitre.

Blind a déjà porté le maillot ajacide durant deux périodes distinctes, prenant part à 333 matchs et contribuant à sept titres de champion ainsi qu’à deux Coupes KNVB.

Le vétéran a également porté les couleurs de Manchester United et du Bayern Munich à l’étranger, puis a été prêté par l’Ajax au FC Groningen afin de gagner en expérience.