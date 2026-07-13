Le transfert à l’Ajax serait-il compromis ? Ter Stegen attise les rumeurs avec un message

Marc-André ter Stegen a pris la parole sur X. Le gardien a publié une photo le montrant vêtu de la tenue d’entraînement du FC Barcelone. Reste à savoir si cela exclut définitivement un éventuel transfert vers l’Ajax.

Lundi après-midi, le gardien allemand a partagé un post où il apparaît avec la tenue d’entraînement du Barça, accompagné de la légende : « Nouvelle saison. Même ambition. Je suis prêt ! »

Les commentaires évoquant un éventuel transfert à l’Ajax ont immédiatement afflué sous la publication. « Je croyais que tu partais à l’Ajax ? », écrit un utilisateur. Un autre a posté une image générée par IA représentant Ter Stegen dans un maillot de l’Ajax. « Est-ce qu’il sait qu’il a été envoyé à l’Ajax ? », peut-on également lire.

Par ailleurs, le gardien fait l’objet de nombreuses critiques de la part des supporters du Barça. Certains abonnés estiment qu’il est temps pour lui de partir : « Nous apprécions tout ce que tu as fait pour le club, mais il est temps de faire tes valises », peut-on lire dans l’un des commentaires.

Depuis plusieurs semaines, le gardien allemand est annoncé à l’Ajax, qui espérait le louer pour une saison.

Selon De Telegraaf, le dossier a pris du retard en raison de « difficultés liées aux conditions personnelles », et la transaction pourrait même être remise en cause.

On savait déjà que Barcelone prendrait en charge la majeure partie du salaire du gardien si le prêt se concrétisait. Míchel pourrait d’ailleurs jouer un rôle déterminant dans ce dossier : Ter Stegen a travaillé plusieurs mois à ses côtés à Gérone, club désormais relégué.























