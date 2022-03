Le torchon brûle entre Manchester United et Rashford

Fidèle à Manchester United depuis ses débuts professionnels, Marcus Rashford n’est plus sûr de vouloir poursuivre avec les Red Devils.

Manchester City a perdu contre son rival d’United, dimanche en championnat. Malgré les absences de Cristiano Ronaldo et d’Edinson Cavaniaux avant-postes, Marcus Rashford n’a pas été titularisé pour ce derby. Ralf Rangnick, le manager, l’a laissé sur le banc au profit de Jadon Sancho et du jeune Elanga. Une décision qui a été très contestée et que l’international anglais n’a pas du tout aimée, même s’il ne l’a pas laissé transparaitre sur le coup.

Rashford fait part de ses exigences

Selon le journaliste italien Fabrizio Romano, Rashford est donc ouvert à un challenge dans un autre club, à moins que sa situation n’évolue positivement. Un challenge dans un championnat étranger pourrait le tenter. Par le passé, le PSG s’était renseigné à son sujet.

L’intéressé estime avoir toujours été professionnel. Il n’est pas contre le fait de continuer à MU, mais à condition d’avoir des garanties sur son utilisation et aussi plus de clarté de la part du staff technique. Pour information, son contrat actuel à Old Trafford, et qui pèse 12.7M€ par an, expire en 2023.