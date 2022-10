Le top 10 des équipes les plus chères d’Europe

L’Observatoire du football (CIES) a dévoilé le top des 10 équipes les plus chères au monde, en fonction du prix des transferts.

Et le vainqueur est… Manchester City. Dans sa lettre hebdomadaire, l’Observatoire du football CIES a dévoilé le top des 10 équipes les plus chères au monde, en fonction du prix des transferts. Et à ce petit jeu, ce sont donc les Skyblues qui l’emportent avec un XI de départ qui a coûté 605 M€.

City devance le PSG

Derrière, on retrouve logiquement le Paris Saint-Germain, dont le XI de départ comporte deux des joueurs les plus chers de l’histoire : Neymar, arraché au FC Barcelone pour 222 M€ en 2017, et Kylian Mbappé, qui a coûté 180 M€ en provenance de Monaco la même année.

Derrière, les quatre cadors anglais habituels. Dans l’ordre : Manchester United (480 M€), dont les investissements ne se font pour l’instant pas ressentir sur le terrain, puis Liverpool (409 M€), Chelsea (393 M€) et Arsenal (382 M€).

Le Real et le Bayern bien gérés

Félicitations au Real Madrid, dont le XI de départ n’a coûté «que» 370 M€ mais trône malgré ça sur le toit de l’Europe. Le FC Barcelone (334 M€) arrive juste derrière en huitième position, devant la Juventus (300 M€) et le toujours très bien géré Bayern Munich (294 M€).

Le top 10 des équipes les plus chères du monde :

1. Manchester City - 605 M€

2. Paris Saint-Germain - 510 M€

3. Manchester United - 480 M€

4. Liverpool - 409 M€

5. Chelsea - 393 M€

6. Arsenal - 382 M€

7. Real Madrid - 370 M€

8. FC Barcelone - 334 M€

9. Juventus Turin - 300 M€

10. Bayern Munich - 294 M€