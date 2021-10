Le top 10 des effectifs les plus chers d’Europe, le PSG huitième !

Dans sa dernière lettre hebdomadaire, le CIES a établi le top 10 des effectifs les plus chers d’Europe. Le PSG n’est que huitième !

Avantage Manchester. Dans sa dernière lettre hebdomadaire, le CIES a établi le top 10 des effectifs les plus chers d’Europe. Et aux deux premières places, on retrouve… les deux clubs de Manchester, City et United, dont les équipes ont été respectivement valorisées à 1,28 milliard et 1,21 milliard !

Un autre club de Premier League, Chelsea, complète le podium avec un effectif de 946 millions d’euros. Juste derrière, une surprise : le FC Barcelone ! Grâce à ses jeunes joueurs de talent, le club catalan (896 M€) devance le Bayern Munich (5e, 890 M€), Liverpool (6e, 868 M€) et le Real Madrid (7e, 846 M€).

Mbappé perd de la valeur, le PSG aussi

Le Paris Saint-Germain, pourtant sur le podium de ce même classement il y a encore un mois, n’arrive donc qu’en huitième position. Une place qui s’explique par la baisse de la valeur marchande de Kylian Mbappé, en fin de contrat en juin prochain et estimé entre 90 et 120 millions d’euros.

Neymar et Lionel Messi sont quant à eux valorisés entre… 50 et 70 millions d’euros sur le marché des transferts selon le CIES. Et pour compléter le top 10, on retrouve le Borussia Dortmund avec un effectif valorisé à 687 millions d’euros, et l’Atlético de Madrid (662 M€).

Monaco, deuxième club français

Au niveau des clubs français, Monaco (335 M€) est la deuxième formation hexagonale derrière le PSG. Suivent le LOSC (298 M€), l’Olympique Lyonnais (292 M€) et le Stade Rennais (283 M€). L’Olympique de Marseille est bien plus bas dans le classement, avec un effectif estimé à 182 millions d’euros.

Le top 10 des effectifs les plus chers d’Europe, selon le CIES :

1. Manchester City : 1,28 milliard d’euros

2. Manchester United : 1,214 milliard d’euros

3. Chelsea : 946 millions d’euros

4. FC Barcelone : 896 millions d’euros

5. Bayern Munich : 890 millions d’euros

6. Liverpool : 868 millions d’euros

7. Real Madrid : 846 millions d’euros

8. Paris Saint-Germain : 808 millions d’euros

9. Dortmund : 687 millions d’euros

10. Atlético : 662 millions d’euros