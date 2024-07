Le tacle hallucinant de la famille Mbappé au PSG

La famille Mbappé s’est encore attaquée au PSG après le départ du cadet de la fratrie.

L’ère des Mbappé a officiellement pris fin au Paris Saint-Germain. Quelques semaines après le départ de l’aîné, Kylian, au Real Madrid, c’est au tour du cadet, Ethan, de faire ses valises. Le titi parisien a en effet, rejoint le LOSC ces dernières heures, accompagné de sa mère, Fayza Lamari. Après la signature de son fils, cette dernière n’a pas manqué de lâcher un énorme tacle à l’endroit du PSG.

Ethan Mbappé signe à Lille

Il y a quelques jours, Ethan Mbappé annonçait son départ du PSG. Un peu à l’image de son frère aîné, Kylian, le milieu de terrain de 17 ans avait choisi les réseaux sociaux pour annoncer la nouvelle. Dans la foulée, le titi parisien a été annoncé proche sur les tablettes de Lille, qui était en pole position pour l’enrôler. Et c’est bien le club nordiste qui a offert à Ethan Mbappé, son premier contrat professionnel. Le jeune joueur français a paraphé un contrat de trois ans avec le LOSC pour son plus grand bonheur.

Getty

« Pour moi, c’était le meilleur club où je pouvais aller en France. Lille, c’était le meilleur projet. C’est une fierté, une nouvelle aventure qui commence pour moi. Je suis impatient de rencontrer mes nouveaux coéquipiers, de retrouver les terrains et de pouvoir défendre les couleurs du LOSC. Les installations sont tops, franchement elles sont incroyables », a-t-il déclaré au micro du média officiel du club.

Le tacle cinglant de Fayza Lamari au PSG

Désormais lié aux Dogues jusqu’en 2027, Ethan Mbappé aurait pu pourtant rester au PSG. Le club parisien était même en discussions avec son entourage pour lui offrir un premier contrat professionnel il y a quelques mois. Mais les discussions se sont subitement arrêtées après que Kylian Mbappé a annoncé au PSG qu’il ne prolongera pas cet été.

Depuis, les rapports entre les deux parties se sont détériorés au point où le capitaine des Bleus a décidé de mettre en demeure le club afin de récupérer ses salaires et primes impayés. Des faits que n’a toujours pas oubliés Fayza Lamari qui a subtilement taclé le PSG lors de la signature d’Ethan Mbappé à Lille. « Les humains qui composent ce club me rassuraient donc il va être bien là Ethan. Il va écrire son histoire », a lâché la mère et représentante des frères Mbappé.