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Hussein Hamdy

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Le syndrome du premier match continue de hanter l'Espagne en Coupe du monde

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Un piège qui se referme à nouveau

La sélection espagnole a de nouveau souffert de son complexe du match d’ouverture en Coupe du monde.

La Roja a en effet été tenue en échec par le Cap-Vert, ce lundi, lors de la première journée du groupe H de la Coupe du monde 2026.

Selon le réseau de statistiques Squawka : « L'Espagne n'a pas réussi à s'imposer lors de son match d'ouverture de la Coupe du monde à quatre reprises lors de ses cinq dernières participations. »

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Elle rappelle que la Roja s’était inclinée 1-0 face à la Suisse en 2010 puis battue 5-1 par les Pays-Bas en 2014.

Elle a ajouté : « L’Espagne a fait match nul 3-3 contre le Portugal lors de son entrée en lice en 2018, puis a dominé le Costa Rica 7-0 au Qatar avant de partager les points avec le Cap-Vert (0-0) cette année. »

Selon Opta, depuis leur dernier but face au Japon en 2022, les joueurs de la Roja ont tenté 49 tirs et réalisé 2 500 passes sans marquer le moindre but en Coupe du monde.

Elle précise également : « L'Espagne a tenté 27 tirs contre le Cap-Vert, son plus haut total dans un match de Coupe du monde depuis 1966 (27 tirs également face au Paraguay en 1998). »

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