Le successeur d’Anthony Correia sur le banc du Telstar serait connu

Kees Luijckx a appris au marché de Spakenburg, ce week-end, le nom du très probable futur entraîneur du Telstar. Le club, actuellement relégable en Eredivisie, cherche un successeur à Anthony Correia, lequel remplacera Ron Jans au FC Utrecht cet été.

« Hier (dimanche, ndlr), je me trouvais au marché, près de la célèbre boulangerie de Spakenburg », révèle l’ancien défenseur du NAC Breda et du Roda JC Kerkrade, entre autres, lors d’un entretien avec ESPN. « Là, le boulanger m’a dit : tu es au courant ? Chris de Graaf va rejoindre Telstar. Tout le village en parle. »

Luijckx se réjouit de cette perspective : « Je trouve l’idée séduisante. Son parcours et son audace correspondent bien à l’ADN du club. »

Âgé de 38 ans, De Graaf est presque indissociable de Spakenburg, actuel cinquième de la deuxième division : il a d’abord été l’adjoint de John de Wolf avant de prendre les rênes de l’équipe première en 2021.

Lors de l’exercice 2022/2023, il a surpris en conduisant Spakenburg jusqu’en demi-finale de la Coupe KNVB Eurojackpot, éliminant au passage le FC Utrecht avant de tomber face au PSV.

Déjà formé auprès de John de Wolf, il a pris les commandes de l’équipe première en 2021 et n’a jamais caché son ambition d’entraîner un jour dans le monde professionnel. Pour peaufiner son bagage, il effectue cette saison un stage au FC Twente, tombeur des Bleus en Coupe.