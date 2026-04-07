Le Sénégal réagit à la visite du président de la CAF à Dakar

Les répercussions de la finale de la Coupe d'Afrique des nations 2025 se poursuivent, ouvrant un nouveau chapitre de tensions entre le Sénégal et le Maroc, après la décision de la Confédération africaine de football (CAF) d'attribuer le titre au Maroc « sur le tapis vert », une décision qui a déclenché une vague de colère dans les milieux sportifs sénégalais, sur fond d'accusations d'injustice dans la gestion du dossier.

Depuis l'annonce de cette décision, le football africain traverse une crise sans précédent, le Sénégal ayant décidé de faire officiellement appel devant le Tribunal arbitral du sport (TAS), estimant que le forfait de son équipe en finale était dû à des circonstances de force majeure qui ne peuvent être ignorées.

Malgré les tentatives de la CAF d'apaiser la situation par des communiqués et des déclarations modérées, la tension populaire et politique à Dakar n'a cessé de monter, ce qui a poussé le président de la Confédération africaine, Patrice Motsepe, à intervenir personnellement.

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Une visite de conciliation à Dakar

Dans ce contexte tendu, des médias ont révélé que le président de la CAF, Patrice Motsepe, arrivera dans la capitale sénégalaise, Dakar, dans les prochaines heures, pour une visite officielle visant à apaiser les tensions et à ouvrir le dialogue avec la partie sénégalaise.

Selon le journaliste sénégalais Lassana Camara, cette visite comprendra des rencontres avec le président de la Fédération sénégalaise de football, Abdoulaye Fall, ainsi qu’une réunion privée avec le président du pays, Bâcéro Diomaye Faye, dans le but de rétablir la confiance entre les deux parties et de préparer le terrain avant toute nouvelle démarche juridique.

Le Sénégal ouvre ses portes

De son côté, le président de la Fédération sénégalaise, Abdoulaye Fall, a affirmé que son pays accueillerait le président de la CAF « avec les bras ouverts », soulignant que le Sénégal resterait le pays de la « Teranga », c'est-à-dire « l'hospitalité et la générosité ».

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Dans un message vidéo adressé à Motsepe, Fall a déclaré : « Le Sénégal est le pays de la Teranga, et la Teranga signifie l'accueil. Nous accueillons tous les Africains ici au Sénégal. »

Il a ajouté : « Le président Motsepe a pris la décision de venir au Sénégal. Il sera accueilli à bras ouverts. Nous sommes tous Africains et c'est aussi son pays. »

La visite de Motsepe à Dakar marque une étape décisive dans cette crise qui a terni la réputation du football africain. Le président de la CAF cherche en effet à rétablir le calme et à affirmer que la fédération continentale reste capable de gérer les différends dans un esprit d'unité et de responsabilité.