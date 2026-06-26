Le sélectionneur norvégien semble jeter l’éponge avec ce choix surprenant

Stale Solbakken, le sélectionneur de la Norvège, va complètement remanier son équipe pour le dernier match de groupe contre la France, selon L’Équipe et plusieurs sources norvégiennes. Erling Haaland, entre autres, débutera sur le banc.

Le match est programmé vendredi à 21 h et servira d’explication finale pour la première place du groupe I.

Après avoir dominé l’Irak (4-1) puis le Sénégal (3-2), la Norvège s’attend à un défi bien plus rude face aux Bleus.

Selon le média français, pas moins de dix joueurs différents devraient être alignés par rapport à la rencontre face au Sénégal. Même Haaland débutera sur le banc.

Haaland cédera sa place à l’ancien attaquant du FC Groningen, Jørgen Strand Larsen, tandis qu’Andreas Schjelderup et Oscar Bobb animeront les couloirs offensifs.

Un seul joueur sera toutefois titulaire pour la troisième fois consécutive face à la France : l’ancien joueur du Feyenoord Fredrik Aursnes. Le milieu de terrain du Benfica est indispensable à Solbakken.

Le vainqueur de la poule I défiera la Suède au tour suivant, tandis que le deuxième affrontera la Côte d’Ivoire.