Le sélectionneur marocain a dévoilé son onze face au Canada, avec une seule modification par rapport au précédent match

Mohamed Wahbi, le sélectionneur du Maroc, a officialisé le onze de départ des Lions de l’Atlas pour affronter le Canada ce samedi soir, en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026.

La rencontre se tiendra au stade de Houston, où les « Lions de l’Atlas » entendent poursuivre leur parcours et composter leur billet pour les quarts de finale, après avoir éliminé les Pays-Bas au tour précédent aux tirs au but, à l’issue d’un match nul (1-1).

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Une seule retouche a été apportée à l’équipe par rapport à l’affrontement face aux Pays-Bas : le défenseur central Radwan Halhal remplace Chadi Riad, blessé.

Le onze marocain aligné était le suivant :

Gardien : Yassine Bounou.

Défense : Nasser Mazraoui, Radwan Halhal, Issa Diop, Achraf Hakimi.

Milieu de terrain : Ezzedine Ounahi, Naïl El Ainaoui, Ayoub Bouadi.

Attaque : Bilal El Khannous, Ismail El Saybari, Ibrahim Diaz.

Rappelons que le vainqueur de cette rencontre défiera le gagnant du match France-Paraguay.