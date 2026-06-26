Le sélectionneur du Japon lance un défi : « Nous avons déjà battu le Brésil »

D’un ton ferme et légèrement provocateur, Hajime Moriyasu a lancé un avertissement sans équivoque à la veille des 32es de finale face au Brésil : les « Samouraïs » ne viendront pas à Houston en simples invités d’honneur.

S’appuyant sur le souvenir de la victoire historique de Tokyo (3-2) en octobre dernier, le sélectionneur japonais a rappelé que son équipe venait pour lutter, non pour faire de la figuration.

Les Japonais se sont qualifiés pour les phases à élimination directe en terminant deuxièmes du groupe F derrière les Pays-Bas, grâce à un match nul 1-1 face à la Suède jeudi à Dallas.

Bien que déçu par l’égalisation rapide des Suédois après l’ouverture du score de Daizen Maeda, Moriyasu a préféré assurer le point en faisant entrer des joueurs défensifs pour garantir la qualification.

« Le Brésil compte parmi les meilleures équipes au monde et nous le respectons énormément, mais nous avons montré lors de notre dernière confrontation que nous ne sommes pas un adversaire facile », a-t-il déclaré à Reuters après avoir assuré la qualification. « C’est un grand pas en avant pour nous. Personne ne sait ce qui se passera lundi, mais nous avons aussi une chance de gagner. »

Cette victoire historique 3-2 à Tokyo, première du Japon face au Brésil, constitue un précieux capital mental que Moriyasu entend faire valoir à Houston.

Au sujet du match nul contre la Suède, Moriyasu a déclaré : « Nous avons encaissé un but, c’est la nature même du football. Après l’égalisation, j’ai décidé de faire entrer des joueurs défensifs pour conserver ce point et assurer la deuxième place, plutôt que de prendre des risques en attaque. »

Il a par ailleurs qualifié cet accès aux huitièmes de finale de « victoire pour le football asiatique », ajoutant : « C’est ce que nous visions depuis le début du tournoi, et c’est la preuve de l’évolution du football japonais. Nous incarnons les ambitions sportives de toute la région. »