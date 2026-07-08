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Muhammad Sharaf Eldeen

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Le sélectionneur de la Norvège alerte : « Nous devons gérer des problèmes de santé avant d'affronter l'Angleterre. »

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É.-U.

La Norvège a éliminé le Brésil en huitièmes de finale.

Ståle Solbakken, le sélectionneur norvégien, a indiqué que plusieurs de ses joueurs étaient enrhumés à la veille du quart de finale de la Coupe du monde face à l’Angleterre, programmé samedi soir/dimanche matin. Il a souligné que près d’un mois de déplacements, d’entraînements et de matchs intensifs avait éprouvé son groupe.

Il a ajouté que l’attaquant Jürgen Strand Larsen figurait parmi les joueurs les plus affectés.

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« En réalité, seul Jürgen a eu de la fièvre, mais certains joueurs ont eu quelques quintes de toux », a expliqué Solbakken à la presse. « Il y a la climatisation, les vols, les vestiaires, tout ça. Nous sommes 50 personnes dans la délégation norvégienne, il serait donc étrange qu’aucun problème ne survienne. »

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Marcus Holmgren Pedersen, malade, avait déjà déclaré forfait pour la victoire 2-1 contre le Brésil en huitièmes de finale ; Solbakken suggère toutefois que la pression liée à la Coupe du monde a pu accentuer les symptômes de ce joueur de 25 ans.

L’entraîneur a confié à l’agence « Reuters » : « Je pense, sans être médecin, que cela tient au fait que le joueur est jeune. Il est venu à la Coupe du monde en se disant : “Je serai le remplaçant de Julian (Rairson). Il a disputé deux matchs et a livré une superbe performance. Il a reçu beaucoup d’encouragements, son esprit est envahi de pensées… Et puis il s’est un peu effondré. »

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