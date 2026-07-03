« Le sélectionneur de l'Angleterre, Thomas Tuchel, prend un risque considérable en alignant Declan Rice contre le Mexique »

Selon BBC Sport, le sélectionneur anglais Thomas Tuchel s’appuiera sur Declan Rice pour le huitième de finale face au Mexique. Le milieu de terrain d’Arsenal devra donc repousser ses limites.

Titulaire incontournable chez les Three Lions, le milieu d’Arsenal est attendu comme un maillon essentiel pour briser le verrou mexicain, et Tuchel entend bien faire le nécessaire pour optimiser ses chances de qualification.

Lors du match peu convaincant des Anglais contre la RD Congo (2-1), Rice a finalement été remplacé en fin de match, juste après le but décisif de Harry Kane (2-1).

« Je ne lui ai demandé que très tard et il m’a répondu : “Je peux tenir le coup pour l’équipe, mais j’ai terriblement mal” », a expliqué Tuchel après le match à propos du remplacement de Rice contre la RD Congo.

« Quand Declan dit qu’il souffre terriblement, on sait qu’il n’en peut plus, donc il était content qu’on le remplace. Après le match, il a dit que ce n’était pas grave, qu’il allait s’en remettre. »

« Il n’y avait donc pas de blessure. Il avait simplement mal, j’espère donc qu’il va bien. Il s’agit plutôt d’une névralgie. » Cette névralgie irradie vers le bas du dos et les ischio-jambiers du joueur.

Selon la BBC, le milieu de terrain souffre toujours de ces douleurs,mais la chaîne publique estime qu’il sera aligné d’entrée contre le Mexique. Tuchel prend donc le risque de le voir sortir prématurément.

Des interrogations subsistent aussi concernant Reece James, forfait lors des deux dernières sorties en raison d’une blessure aux ischio-jambiers, mais de retour à l’entraînement collectif.

Son suppléant, Jarell Quansah, a également manqué le match contre la RD Congo en raison de douleurs à la cheville ; sa participation face au Mexique reste incertaine.

Par ailleurs, le coup d’envoi est toujours prévu dans la nuit de dimanche à lundi à 2 h (heure néerlandaise). Malgré des conditions météorologiques extrêmes annoncées, les fédérations concernées et la FIFA ont confirmé que la rencontre ne serait ni avancée ni reportée, alors que ces options avaient été temporairement envisagées.