Le sélectionneur brésilien avoue avoir refusé le PSG

Tite, l’actuel sélectionneur du Brésil, vient de faire savoir qu’il a décliné une proposition pour coacher le Paris SG.

Voilà un nom qui n’a guère circulé dans la presse française. Le coach brésilien Tite, qui est actuellement en charge de l’équipe nationale de son pays, a indiqué avoir refusé le poste d’entraineur du Paris SG. C’était il y a quatre ans juste après la Coupe du Monde au Brésil.

Il a déclaré dans une interview au quotidien britannique The Guardian qu’il a éconduit tous ses courtisans. Et il n’y avait pas que ceux du PSG. « En pleine Coupe du monde, ils (le Real Madrid) ont dit qu'ils voulaient parler et je leur ai dit non, je ne parlerais pas, ne vous approchez pas. Je veux être en paix avec moi-même et avec mon travail, je donne le meilleur de moi-même. Quand on fait quelque chose en parallèle, on ne le fait pas à fond. J'ai reçu des offres de Madrid, du PSG et du Sporting de Portugal, mais je ne voulais pas de ça. Je veux gagner la Coupe du monde, puis je déciderai de mon avenir ».

Tite n’a pas aimé l’approche des clubs

Tite a poursuivi en précisant qu’il n’avait pas trop apprécié le timing. « J'ai reçu des offres de Madrid et du Sporting. Ce que j'aime, c'est que lorsqu'un club européen s'intéresse à un professionnel, il organise une réunion pour expliquer ce dont il a besoin. C'est très bien. Un autre club qui voulait me parler et auquel j'ai dit non, c'est le PSG. Ils voulaient parler et je leur ai dit non, je ne veux pas et je ne le ferai pas. Je veux être concentré sur mon travail. »

Pour rappel, en 2018, Paris venait tout juste se séparer d’Unai Emery. Les responsables franciliens avaient ensuite misé sur Thomas Tuchel. Faire venir Tite n’était pas totalement insensé, dans la mesure où ce dernier savait très bien comment gérer la star de l’équipe francilienne, Neymar.

Malgré l’élimination en quarts du Mondial russe, Tite a poursuivi son travail à la tête de la Seleçao. Il est le technicien qui est resté le plus longtemps en charge des Auriverde depuis les années 40 et un certain Flavio Costa.