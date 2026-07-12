Le secret du remplacement de Haaland face à l'Angleterre

Le sélectionneur de l’équipe de Norvège, Ståle Solbakken, a surpris en retirant sa star Erling Haaland en prolongation, alors que la Norvège cherchait désespérément l’égalisation.

Un choix surprenant pour de nombreux observateurs. Après la rencontre, Solbakken a justifié sa décision.

Le journal allemand Bild a rapporté ses propos : « La décision de le remplacer n’a pas été difficile à prendre. J’aurais peut-être dû le faire dix minutes plus tôt. »

Il a ajouté : « Il a réalisé une performance exceptionnelle lors de cette Coupe du monde et a donné le meilleur de lui-même à chaque match. »

Il a ajouté : « De plus, il a subi une contusion douloureuse à la cuisse en deuxième période. »

Malgré l’élimination, Solbakken a tenu à saluer son attaquant : « Il a marqué sept buts en cinq matchs. On ne peut pas demander mieux à un joueur. »

Sans Haaland sur la pelouse, l’Angleterre a préservé son avance et l’a emporté 2-1, validant son billet pour le dernier carré où elle défiera l’Argentine, victorieuse de la Suisse 3-1.

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