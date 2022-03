Le Saudi Media prêt à racheter Chelsea

L'offre d'achat de Chelsea par Saudi Media prévoit le réaménagement de Stamford Bridge et le renouvellement des contrats de joueurs clés tels qu'Antonio Rudiger et Cesar Azpilicueta.

Le groupe ne se contente pas de veiller à ce que l'équipe première continue à batailler pour les plus grands trophées. Ses responsables entendent également continuer à investir massivement dans l'académie du club londonien au Cobham Training Centre, ainsi que dans l'équipe féminine.

L’homme qui est derrière cette offre est Mohamed Alkhereiji, qui dirige Saudi Media et est le PDG de la société mère Engineer Holding Group, fondée par son père Abdulelah AlKhereiji.

M. Alkhereiji a vécu au Royaume-Uni, où il a fréquenté la Cass Business School et travaillé pendant trois ans à la Deutsche Bank. Il était présent lors de la victoire 3-1 de Chelsea sur Arsenal en 2017, le match au cours duquel Eden Hazard s’est distingué en réalisant un rush en solo à partir du milieu de terrain avant de marquer.

Le hasard a fait qu’il était également présent la dernière fois qu'Abramovitch a fait une apparition à Stamford Bridge, pour le match nul 1-1 contre Manchester United en novembre.

Alkhereiji et ses enfants sont des fans de Chelsea, ce qui explique pourquoi il tient tant à acquérir le club. Cependant, il soutient principalement le club saoudien d'Al Nassr, pour lequel il a construit un nouveau stade ultramoderne à Mrsool Park.

En plus d'être impliqué dans Al Nassr, Saudi Media travaille également avec Al Hilal, que Chelsea a affronté lors de la Coupe du monde des clubs le mois dernier.

Quelle est la richesse de Saudi Media ?

Saudi Media est le plus grand groupe de médias du Moyen-Orient, et possède également des intérêts dans la publicité, l'hôtellerie, le secteur bancaire et le sport. L'entreprise réalise un chiffre d'affaires d'un milliard de dollars (770 millions de livres sterling) par an, ce qui lui donne la possibilité d'être un acteur puissant du football anglais.

Il convient toutefois de noter que l'offre publique d'achat de Saudi Media sera cofinancée par un consortium de divers autres bailleurs de fonds privés d'Arabie saoudite.

Une offre saoudienne serait-elle bloquée ?

Chelsea a découragé les parties "politiquement sensibles" de faire une offre pour le club, mais Saudi Media ne pense pas entrer dans cette catégorie. Contrairement à Newcastle United, qui appartient désormais à l'État saoudien via le Fonds d'investissement public, à Manchester City ou au Paris Saint-Germain, Saudi Media est une entité entièrement privée qui n'a aucun lien direct avec un dirigeant ou un gouvernement particulier.

Le bilan de l'Arabie saoudite en matière de droits des femmes, en particulier, préoccupe de nombreux groupes de défense des droits civiques, mais le SMC emploie un grand nombre de femmes, tandis que le pays a procédé à des réformes qui ont permis de porter la part des femmes dans la main-d'œuvre à 33,2 %.

En l'état actuel des choses, la Premier League aurait peu de raisons de bloquer la vente de Chelsea à Saudi Media, ayant accepté des rachats bien plus controversés dans le passé.

Quels sont les projets de Saudi Media pour Chelsea ?

Ils sont prêts à relever le défi majeur de la reconstruction de Stamford Bridge, qui pourrait coûter plus de 1,5 milliard de livres (2 milliards de dollars).

Leur expérience de la construction de stades de football et d'infrastructures est présentée comme un avantage clé de leur offre. Leurs relations dans le domaine du marketing et de la publicité sont également considérées comme des détails qui plaident en leur faveur car cela pour aider à couvrir les coûts d'un projet de réaménagement aussi ambitieux.

En effet, il se dit qu'ils peuvent attirer les sponsors les plus lucratifs au club, ce qui est important car Chelsea a longtemps eu du mal à égaler l'attraction commerciale de ses rivaux de Premier League, Manchester United, Manchester City et Liverpool.

Chelsea a déjà vu son principal sponsor maillot, l'entreprise de télécommunications Three, suspendre son contrat avec le club, mais Saudi Media est convaincu de pouvoir obtenir un accord plus important et plus avantageux pour les Blues.

Le groupe estime également que sa propriété, et ses nombreux médias, seraient extrêmement bénéfiques pour élargir la base de fans du club, étant donné que 70 % de la population du Moyen-Orient a moins de 30 ans.

Saudi Media pense enfin qu’il offrirait à Chelsea un accès beaucoup plus large à un marché inexploité. En cas de succès, le club pourrait également créer des académies dans la région et utiliser l'équipe féminine pour changer la perception de ce sport.