La star française Michel Olisse a délivré deux passes décisives lors de la rencontre pour la troisième place de la Coupe du monde 2026 face à l’Angleterre.

Il a ainsi délivré les passes décisives sur les premier et troisième buts des Bleus, avant que l’Angleterre ne l’emporte finalement 6-4.

Selon le site de statistiques « Opta », Oulissé a délivré 7 passes décisives lors de la Coupe du monde 2026, battant ainsi le record détenu jusqu’alors par la légende brésilienne Pelé, auteur de 6 passes décisives en 1970.

Opta précise : « Sur ses sept passes décisives, cinq ont été adressées à son coéquipier Kylian Mbappé, établissant ainsi le nouveau record du plus grand nombre de passes décisives offertes par un joueur à un même partenaire lors d’une même édition de la Coupe du monde. »

Selon le site « Stats Foot », il est le premier joueur à atteindre ce total depuis Raymond Kopa, auteur de la même performance lors de la Coupe du monde 1958.