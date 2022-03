Le réveil de Coutinho ravit le Barça

Le FC Barcelone est ravi de savoir que Philippe Coutinho est de retour à son meilleur niveau à Aston Villa. Cette renaissance fait clairement leurs affaires en vue d’une potentielle vente l’été prochain.

Coutinho n'a rejoint Villa qu'en janvier, sous la forme d'un prêt de juin, mais après quelques semaines seulement, il retrouve déjà son meilleur niveau sous la direction de Steven Gerrard, son ancien coéquipier à Liverpool.

Toutes compétitions confondues, il a disputé 7 rencontres dont 6 comme titulaire. Et il a été décisif à six reprises déjà, avec 3 buts et 3 assists. Samedi dernier, il a été l’un des principaux artisans du large succès contre Southampton (1-0), en signant une réalisation et une passe décisive.

Le Barça pressé de se débarrasser de Coutinho

Le quotidien Sport affirme que le Barça s’en frotte les mains, sachant que la rentabilité de Coutinho est à même de convaincre Villa de lever l’option d’achat de 40 millions d'euros pour l’international brésilien.

Le Barça pourra ainsi se débarrasser d’un joueur indésirable et dont le salaire important gêne sérieusement le club. En plus bien sûr de l’indemnité de transfert, qui constituera un bol d’air frais même si elle est trois fois inférieure à ce que les Blaugrana avaient payé pour cet élément en 2017.