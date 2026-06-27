Le rêve de Liverpool se heurte à la détermination d’une star du Real Madrid

Liverpool garde un œil attentif sur l’un des joueurs stars du Real Madrid, en vue d’une possible opération lors du mercato estival en cours.

Les dirigeants Reds ont déjà approché leurs homologues madrilènes pour s’enquérir des modalités d’un éventuel transfert du milieu de terrain français.

Selon le journal espagnol Mundo Deportivo, le milieu de terrain de 23 ans figure parmi les joueurs que le Real Madrid pourrait céder cet été, ce qui incite Liverpool à se renseigner sur les modalités du transfert.

Selon le média espagnol, la direction madrilène aurait fixé un prix d’environ 60 millions d’euros pour laisser partir l’international français, à condition de recevoir une offre concrète.

Si le Real Madrid se montre ouvert aux discussions, l’obstacle principal reste le joueur lui-même.

Selon les informations, le milieu de terrain a demandé à ses agents de ne pas donner suite aux offres estivales, convaincu de pouvoir inverser la tendance au sein du club.

Il est convaincu de pouvoir reconquérir son poste de titulaire et de s’imposer comme un élément clé de l’effectif merengue la saison prochaine.