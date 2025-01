Le Real trahit le Barça pour Nico Williams !

Le Real Madrid pourrait être très occupé pendant le mercato estival 2025.

Il cherche à recruter Trent Alexander-Arnold et Alphonso Davies, tandis que de grosses sommes pourraient être dépensées pour d'autres recrutements dans tous les domaines.

L'attaque est l'un des postes les plus prisés, mais le départ de Rodrygo Goes, dont l'avenir continue de susciter des doutes, ouvrirait la porte à la signature d'un remplaçant. Il pourrait s'agir de Nico Williams, car Diario AS a rapporté que le Real Madrid était intéressé par l'ailier de 22 ans. Barcelone, qui n'a pas réussi à le recruter l'été dernier, et Manchester City gardent également un œil sur la situation.

L'article continue ci-dessous

Actuellement, Williams pourrait quitter l'Athletic Club pour 58 millions d'euros, car c'est la valeur de sa clause libératoire. Ce montant serait relativement facile à payer pour le Real Madrid, même si Los Leones espèrent augmenter leur prix demandé en proposant un nouveau contrat avant la fin de la saison.