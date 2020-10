Le Real soumet les conditions d’une prolongation à Modric

La direction du Real Madrid n’offrira pas plus d’un an de contrat à son milieu croate, Luka Modric.

Luka Modric est fixé par rapport aux conditions d’un nouveau bail avec le . Selon le quotidien ibérique Sport, le Croate doit se résoudre à signer pour un an seulement s’il veut continuer son aventure avec les Merengue.

Au vu de son âge avancé (35 ans), les responsables merengue ne sont pas disposés à proposer plus d’un an à leur joueur. Pourtant, cette politique ne s’applique pas à tous les membres de leur effectif. Il se murmure que Sergio Ramos, lui, pourrait rempiler pour une plus longue durée.

Modric prêt à accepter un départ

Il y a quelques jours, Modric s’était exprimé sur son avenir. Il avait affirmé qu’il n’aurait aucun souci à plier ses bagages si telle est la volonté de sa direction. « Bien sûr, j'aimerais rester au Real Madrid. Cependant, je suis conscient que j'ai un certain âge et que le club doit faire de son mieux pour tout le monde. Tant que je sens que je suis une partie importante du Real Madrid, Je voudrais rester. Quand ce ne sera plus le cas, je chercherai de nouveaux défis. Cependant, cette question n'est pas encore à l'ordre du jour », avait-il confié.

Le vice-champion du monde a rejoint le Real Madrid en provenance de pour 35 millions d'euros en 2012. Et pendant son séjour dans la capitale espagnole, il a disputé un total de 347 matchs et remporté 17 trophées pour le club.