Le Real sans Toni Kroos face au PSG ?

Mardi prochain, en 8e de finale retour de la Ligue des Champions, le Real Madrid accueille le PSG à domicile. Les Merengue ont un but de retard à remonter face au leader de la Ligue 1. Une tâche compliquée et qui vient de se corser un peu plus vu que les Merengue risquent d’être privés d’un de leurs cadres dans l’entrejeu.

Selon les informations de Goal, Toni Kroos est susceptible de manquer ce choc. Le milieu de terrain allemand est actuellement sur le flanc en raison d’un souci aux ischio-jambiers.

Un milieu du Real décimé face au PSG

L’ancien du Bayern s’est blessé mercredi et a, de fait, raté l’entrainement du jour des Merengue. L’IRM qu’il a passée ce jeudi n’a pas été très rassurante. Son forfait pour la rencontre contre la Real Sociedad de ce week-end est déjà acté. Et, il y a donc de fortes chances pour qu’il fasse également l’impasse sur l’opposition continentale.

Si Kroos venait à faire une croix sur la rencontre contre le PSG, il sera le troisième Merengue à rater ce rendez-vous après Casemiro et Ferland Mendy. Carlo Ancelotti devra alors complètement reconstruire son milieu avec Luka Modric comme unique valeur sûre.

Le technicien italien commence à être sérieusement critiqué en Espagne pour ne pas introduire assez de rotation au sein de son équipe première. Une erreur qu’il avait déjà commise lors de la saison 2014/2015. Celle qui avait précédé son limogeage.