Le Real sans Hazard mais avec Benzema contre le Shakhtar

Blessé lors du match contre Alaves, Eden Hazard ne sera pas de la partie contre le Shakhtar. Les Merengue récupèrent en revanche Karim Benzema.

Eden Hazard a été écarté de l'affrontement entre le et le en raison d'une blessure, mais Karim Benzema est de retour à la compétition.

L'international belge Hazard est arrivé au Real à l'été 2019 avec beaucoup d'attentes sur ses épaules. Jusque-là, il n'a pas pu cependant se montrer à la hauteur, en raison de très nombreuses blessures. Le mauvais sort a de nouveau frappé l'ancien lillois week-end, vu qu'il a été arrêté lors du match face à Alaves. Il n'a joué que 30 minutes lors de cette sortie avant de quitter le terrain en se tenant la cuisse. "Je pense et j'espère que ce n'est qu'un coup", a déclaré Zidane lors de sa conférence de presse d'après-match. "J'espère que ce n'est pas musculaire."

Il se peut que les espoirs de Zidane se réalisent et que le souci contracté ne soit qu’un simple coup, mais vu l'enchainement des matches à une vitesse effrénée, Hazard n’a pas été inclus dans l’équipe de 21 joueurs merengue retenus pour le match de mardi en C1. La prudence a prévalu.

Zidane a exprimé son inquiétude quant à la forme de son équipe après la défaite contre Alaves. "Je n'ai pas d'explication", a déclaré Zidane."Ce soir, nous avons alterné de bons moments avec de mauvais moments. Quand ils ont marqué un but après trois minutes, les choses sont devenues très compliquées pour nous. L'autre jour à Milan, nous avons joué un bon match et aujourd'hui ... C'est la réalité, notre réalité aujourd'hui. Ce que nous devons faire, c'est continuer à travailler, récupérer des joueurs et changer la dynamique. Nous n'avons pas de cohérence."

Benzema pourrait apporter provoquer ce changement de dynamique après avoir été inclus pour le voyage en . L'ancien lyonnais n'a pas joué pour le Real depuis son but contre Valence le 8 novembre en raison d'une blessure, mais il a suivi un entraînement et voyagera avec l'équipe pour un match qui les verra progresser jusqu'aux huitièmes de finale avec une victoire. Sa présence à la tête de l'attaque sera un ajout bienvenu pour Zidane.

Le Real est derrière le Borussia Monchengladbach dans son groupe B de la , mais deux victoires lors des deux dernières sorties de phase de poule - contre le Shakhtar et la formation allemande - garantiraient leur progression en tant que vainqueurs de poule. Cependant, un voyage en Ukraine en hiver n'est jamais une tâche aisée - en particulier pour une équipe qui n'a remporté qu'une seule de ses quatre précédentes rencontres à l'extérieur toutes compétitions confondues.