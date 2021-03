Le Real perd aussi Mariano

Déjà privé de Karim Benzema, le Real Madrid va devoir composer sans son attaquant dominicain, Mariano Diaz.

Alors que l'infirmerie du Real Madrid parraissait être sur le point de se vider enfin, les mauvaises nouvelles sont revenues. Le club espagnol a fait savoir ce jeudi, à l'issue de la séance d'entrainement collectif, que Mariano Díaz était blessé. Il sera donc absent contre l'Atlético de Madrid ce dimanche (16h15, Movistar LaLiga). Pour ce même même, le Français Karim Benzema reste douteux

Le rapport médical de Madrid révèle la blessure de Mariano

L'ancien lyonnais a eu un problème avec sa jambe gauche. Le club a rapporté la situation comme suit sur son site Internet: "Après les tests effectués aujourd'hui sur notre joueur Mariano Díaz par les services médicaux du Real Madrid, il a été diagnostiqué avec une blessure musculaire à l'obturateur externe gauche. En attente d'évolution".

Parte médico de Mariano. #RealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) March 4, 2021

Combien de temps sera-t-il absent et quels matchs manquerait-il avec le Real Madrid?

Le Real Madrid n'a pas donné plus de détails sur la période d'absence de Mariano, indiquant donc que c'est "en attente d'évolution". On s'attend cependant à ce qu'il soit arrêté environ deux à trois semaines. Zidane ne pourra pas compter sur lui pour les rencontres contre l'Atlético (dimanche 7 février), Elche (samedi 13), Atalanta (mardi 16) et le Celta (samedi 20). Après le match contre les Galiciens, ça sera la trêve internationale. Mariano sera de retour après, avec l'espoir que son club soit toujours engagé en Ligue des Champions.

Mariano est un habitué de l'infirmerie du Real Madrid. Il s'agit de la deuxième blessure subie par Mariano lors de la saison 2020-21, au cours de laquelle il a marqué un but en 535 minutes. L'attaquant avait déjà une amygdalite, c'est pourquoi il a raté six matches. En 2019-2020, il a subi six blessures, manquant 14 matches de sa formation.