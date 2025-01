Le Real offre une fortune à une jeune défenseur !

Le Real Madrid cherchera à recruter un nouveau défenseur central dans les prochaines années.

Ils ont commencé à établir une liste restreinte, et l'un des noms qui y figurent est Vitor Reis.

Reis est l'un des jeunes talents les plus prometteurs du Brésil à l'heure actuelle. Le Real Madrid le suit depuis plusieurs mois, mais un certain nombre de clubs de Premier League ont récemment rejoint la course, et l'un d'entre eux a fait le premier pas.

Selon The Express (via Diario AS), Brighton et Hove Albion ont offert 23 millions d'euros pour Reis, bien que cette offre ait été rejetée par Palmeiras, qui veut au moins 30 millions d'euros pour approuver la vente de l'adolescent.

Reis serait une signature très intéressante pour le Real Madrid, et c'est quelqu'un qui peut apprendre des vétérans David Alaba et Antonio Rudiger avant de prendre sa place dans l'équipe. Il sera intéressant de voir si Los Blancos font un geste cet été.