Le Real Madrid récupère des blessés

Le Real Madrid récupère deux joueurs avant le choc contre Valence en Ligue des Champions.

Zinedine Zidane a commencé à récupérer ses troupes avant le match du Real Madrid contre Valence dimanche.

Dani Carvajal et Lucas Vazquez sont de retour pour s'entraîner avec l'équipe ce jeudi matin, fournissant à l'entraîneur français un coup de pouce indispensable.

Mais Sergio Ramos, Alvaro Odriozola, Eder Militao, Marcelo, Fede Valverde, Eden Hazard et Rodrygo Goes sont toujours mis à l'écart avec des problèmes de blessures, et ils manqueront tous le match de ce week-end.

Toni Kroos sera également de retour dans l'équipe, après avoir raté Getafe en raison d'une suspension. La séance de jeudi a vu les joueurs faire de nombreux exercices physiques et de mouvements de balle.

Après le match contre Valence, le Real Madrid aura une semaine libre qui lui permettra de se préparer pour son match aller des 8es de finale de Ligue des champions contre l'Atalanta. Zidane espère ramener Valverde à temps pour affronter les Italiens.

Lors de sa dernière sortie en Liga, le Real s'est imposé face à son voisin de Getafe en Liga pour rester dans la course et peut remercier ses Français Karim Benzema et Ferland Mendy, tous deux buteurs.

Lors du match précédent, c'est Raphael Varane qui s'était offert un improbable doublé face à Huesca, la lanterne rouge de la Liga.

La prochaine étape pour Madrid est une rencontre avec Valence dimanche, tandis que l'Atlético se rendra à Grenade samedi.

Barcelone, troisième, à trois points de Madrid et à huit points du sommet, accueillera Alavés samedi après sa défaite (2-0) demi-finale aller de la Copa Del Rey contre Séville concédée mercredi soir.