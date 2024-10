Le Real Madrid prêt à sacrifier Vinicius

Celta Vigo vs Real Madrid

Le Real Madrid a déjà des projets pour l’été 2025, où il semble qu’il va procéder à une importante opération sur son effectif.

L’une de ses cibles à long terme est le Bayer Leverkusen et la star allemande Florian Wirtz, et alors que le Werkself pourrait essayer de le garder jusqu’en 2026, les Blancos envisagent des moyens de le faire venir.

Leur principal problème serait le prix demandé de 150 millions d’euros fixé pour Wirtz, ce qui pulvériserait leur record de transfert, à moins qu’ils ne parviennent à convaincre Leverkusen de négocier à la baisse. Le Real Madrid fait cependant face à une forte concurrence du Bayern Munich et de Manchester City. Selon Sport, le président Florentino Perez est prêt à se séparer de Vinicius Junior ou de Rodrygo Goes pour financer un transfert pour lui. Dans le cas du premier, ils feraient certainement un profit, tandis que le second n’est pas un choix naturel à droite.

Depuis que l’intérêt de l’Arabie saoudite pour Vinicius est devenu public, le Brésilien a fait face à une série de rumeurs assez constantes selon lesquelles le Real Madrid serait prêt à le laisser partir pour le bon prix. La possibilité pour le Real Madrid d'envisager de vendre Rodrygo l'été prochain semble encore plus logique, après une première campagne décevante en tant que titulaire de facto l'année dernière.