Le Real Madrid prévoit de conclure un transfert retentissant en provenance de son rival historique, le Barça, lors du mercato estival en cours.

Selon le quotidien français L'Équipe, le Real Madrid a relancé son intérêt pour le recrutement de Ferran Torres (26 ans), après son rôle décisif dans le sacre de la sélection espagnole à la Coupe du monde 2026.

Champion avec la sélection espagnole et auteur du but décisif de la victoire en finale face à l'Argentine, il est devenu l'un des noms les plus convoités du mercato estival.

Le journal français a indiqué que la direction du club madrilène continue de suivre la situation de Torres cet été avec la plus grande attention.

La direction du Real Madrid étudie cette possibilité après avoir suivi le parcours du joueur depuis ses débuts sous les couleurs de Valence, où les responsables du club merengue avaient tenté de le recruter à l'époque, avant que le joueur ne préfère rejoindre Manchester City. La situation est toutefois désormais totalement différente.

L'avenir de l'attaquant au Barça reste entouré d'une totale incertitude, malgré son contrat qui court jusqu'en 2027.

L'absence de communication avec la direction sportive catalane au cours des derniers mois ouvre la porte à un éventuel départ lors du mercato actuel contre une somme peu élevée, ou libre l'été prochain à l'issue de son contrat.

Toutes les possibilités demeurent ouvertes quant à l'avenir footballistique du joueur, après que la direction du Barça avait fixé son prix à environ 50 millions d'euros avant le début du tournoi international.

L'impact médiatique qui a suivi son but historique aux États-Unis a fait grimper la valeur de son transfert dans les bureaux du Barça, et a même ravivé la possibilité d'une prolongation de son contrat.

De plus, le besoin du rival traditionnel de renflouer ses caisses pour financer le transfert de Julian Alvarez (26 ans) pourrait ouvrir la voie de Madrid à Torres, malgré la difficulté de prédire la faisabilité d'un transfert de ce type entre le Real et le Barça.

La polyvalence de l'attaquant espagnol correspond parfaitement aux plans offensifs du Real Madrid, sa capacité à évoluer à différents postes en attaque et à occuper le rôle d'avant-centre à part entière suscitant une grande conviction au sein de la direction technique du club merengue.

L'Équipe assure que le prétendant le plus sérieux au recrutement de l'international espagnol est le Paris Saint-Germain, dirigé par Luis Enrique, l'entraîneur asturien ayant l'occasion de superviser à nouveau son entraînement après l'avoir déjà dirigé en sélection.