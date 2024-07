Le Real Madrid pourrait perdre Arda Guler

Le jeune talent du Real Madrid, Arda Guler, a été en grande forme avec la Turquie lors de l'Euro 2024,

Guler a prouvé à beaucoup qu'il peut contribuer à l'équipe des Blancs la saison prochaine. L'objectif est qu'il dispute des minutes de jeu la saison prochaine, après une année dominée par les blessures et le temps passé sur le banc.

Guler, 19 ans, a semblé à un moment donné devoir être prêté pour poursuivre son développement, et malgré le fait que Guler lui-même et Carlo Ancelotti aient déclaré qu'il serait de retour la saison prochaine, plusieurs clubs continuent de poser des questions sur un prêt.

Les géants italiens de l'AC Milan sont les derniers en date, selon OK Diario, qui affirme que les Rossoneri aimeraient répéter avec Guler un accord similaire à celui qu'ils avaient conclu avec Brahim Diaz, en le prêtant pour deux ans. Milan disposait d'une option d'achat de 22 millions d'euros et Los Blancos d'une clause de rachat de 27 millions d'euros, mais aucune n'a été activée et Brahim est retourné au club. Quoi qu'il en soit, les Blancos n'ont pas l'intention d'envoyer Guler n'importe où pour l'instant.

Guler devra faire face à une forte concurrence pour les minutes de jeu la saison prochaine, mais s'il continue d'afficher la forme qu'il a connue ces derniers mois, il sera en mesure de les disputer. Avec l'arrivée d'Endrick Felipe et de Kylian Mbappé, il est probable que Rodrygo Goes et Brahim débutent devant Guler dans la hiérarchie d'Ancelotti, mais Guler a été à la fois impressionnant et efficace jusqu'à présent en Espagne